В Канаде из-за лесных пожаров могут эвакуировать около 60 тысяч человек

Рекордные лесные пожары в западной канадской провинции Британская Колумбия заставляют еще большее количество людей покидать свои дома. Сейчас канадские спасатели борются с неконтролируемым пожаром, который уничтожил имущество и закрыл части большой национальной автомагистрали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Напомним, масштабные лесные пожары на Гавайях вспыхнули из-за сильной жары. Ветер от урагана "Дора" помогал огню распространяться на сотни километров. Эта катастрофа стала второй по стоимости в истории штата.
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