В Канаде из-за лесных пожаров могут эвакуировать около 60 тысяч человек

Напомним, масштабные лесные пожары на Гавайях вспыхнули из-за сильной жары. Ветер от урагана "Дора" помогал огню распространяться на сотни километров. Эта катастрофа стала второй по стоимости в истории штата.

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