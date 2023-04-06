У Канаді через крижаний шторм понад 1 млн людей залишилися без електрики

Компанія Hydro-Québec направила близько 1100 працівників для відновлення електропостачання, але бригади зіткнулися з більш ніж 2200 перебоями в роботі.

Міністр, відповідальний за район Монреаля, П'єр Фіцгіббон заявив, що 25 відсотків із цих відключень були великими і зачіпали понад 1000 осіб.

За даними Міністерства охорони довкілля Канади, випало 40 міліметрів опадів, більша частина яких - крижаний дощ, що вкрив гілки дерев, ламає гілки і обрушує їх на лінії електропередач.

При цьому Hydro Ottawa назвала шторм найсильнішим у цьому районі з 1998 року.

"Учора ми пережили одну з найруйнівніших крижаних бур з 1998 року. Відтоді у нас були крижані бурі, зовсім нещодавно, у 2017-2018 роках, але нічого, і близько не те, що ми бачили вчора", - йдеться в повідомленні.

У Монреалі надходили численні повідомлення про повалені дерева. Транспорт Квебека заявив, що погодні умови змусили його закрити міст Вікторія, який з'єднує Монреаль з його південними передмістями.

Нагадаємо, у США в результаті торнадо загинули щонайменше п'ять людей.

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