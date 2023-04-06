В Канаде из-за ледяного шторма более 1 млн человек остались без электричества

Компания Hydro-Québec направила около 1100 работников для восстановления электроснабжения, но бригады столкнулись с более чем 2200 перебоями в работе.

Министр, ответственный за район Монреаля, Пьер Фицгиббон заявил, что 25 процентов из этих отключений были крупными и затрагивали более 1000 человек.

По данным Министерства охраны окружающей среды Канады, выпало 40 миллиметров осадков, большая часть которых - ледяной дождь, покрывший сучья деревьев, ломающий ветви и обрушивающий их на линии электропередач.

При этом Hydro Ottawa назвала шторм самым сильным в этом районе с 1998 года.

"Вчера мы пережили одну из самых разрушительных ледяных бурь с 1998 года. С тех пор у нас были ледяные бури, совсем недавно, в 2017–2018 годах, но ничего, и близко не то, что мы видели вчера", - говорится в сообщении.

В Монреале поступали многочисленные сообщения о поваленных деревьях. Транспорт Квебека заявил, что погодные условия заставили его закрыть мост Виктория, который соединяет Монреаль с его южными пригородами.

Напомним, в США в результате торнадо погибли по меньшей мере пять человек.

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