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У Ванкувері авто протаранило натовп на фестивалі: повідомляють про жертв і поранених

Канада, Неділя 27 квітня 2025 10:25
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У Ванкувері авто протаранило натовп на фестивалі: повідомляють про жертв і поранених Фото: у Канаді автомобіль протаранив натовп на фестивалі (x.com/Joseph_Seiler)
Автор: Наталія Гурковська

У канадському місті Ванкувер автомобіль влетів у натовп людей під час фестивалю, присвяченому Дню Лапу-Лапу. Повідомляють про загиблих і поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Так, поліція Ванкувера заявляє, що кілька людей загинули і ще кілька отримали поранення після того, як автомобіль в'їхав у натовп на вуличному фестивалі в суботу ввечері, 26 квітня.

При цьому точна кількість постраждалих не називається. А поліцейські обіцяють надати детальну інформацію про інцидент пізніше.

"Водій в'їхав у натовп на вуличному фестивалі на перетині 41-ї авеню і Фрейзер незабаром після 20:00. Водій перебуває під вартою", - зазначається в повідомленні правоохоронців.

День Лапу-Лапу

Свято, що відзначається на Філіппінах щорічно 27 квітня. Воно присвячене перемозі дату (вождя) острова Мактан над іспанцями в битві при Мактані 1521 року.

Цей захід став другим щорічним вуличним святкуванням цього дня у Ванкувері..

Не перша НП за участю автомобіля в світі під час масових заходів

Подібні інциденти на заходах у Європі та США не рідкість. Так, у грудні минулого року в Магдебурзі автомобіль в'їхав у натовп людей на Різдвяному ярмарку. Внаслідок пригоди було багато постраждалих.

Також у Новому Орлеані автомобіль в'їхав у великий натовп під час святкування Нового року. Десять людей загинули, ще 30 отримали поранення.

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