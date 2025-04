В Ванкувере авто протаранило толпу на фестивале: сообщают о жертвах и раненых

Так, полиция Ванкувера заявляет, что несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в субботу вечером, 26 апреля.

При этом точное количество пострадавших не называется. А полицейские обещают предоставить детальную информацию об инциденте позже.

"Водитель въехал в толпу на уличном фестивале на пересечении 41-й авеню и Фрейзер вскоре после 20:00. Водитель находится под стражей", - отмечается в сообщении правоохранителей.

#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL