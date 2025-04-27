В Ванкувере авто протаранило толпу на фестивале: сообщают о жертвах и раненых

В канадском городе Ванкувер автомобиль влетел в толпу людей во время фестиваля, посвященному Дню Лапу-Лапу. Сообщают о погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News .

Так, полиция Ванкувера заявляет, что несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в субботу вечером, 26 апреля.

При этом точное количество пострадавших не называется. А полицейские обещают предоставить детальную информацию об инциденте позже.

"Водитель въехал в толпу на уличном фестивале на пересечении 41-й авеню и Фрейзер вскоре после 20:00. Водитель находится под стражей", - отмечается в сообщении правоохранителей.

#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL — Insider Wire (@InsiderWire) April 27, 2025

День Лапу-Лапу

Праздник, отмечаемый на Филиппинах ежегодно 27 апреля. Он посвящен победе дату (вождя) острова Мактан над испанцами в битве при Мактане 1521 года.

Это мероприятие стало вторым ежегодным уличным празднованием этого дня в Ванкувере.

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