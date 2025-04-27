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В Ванкувере авто протаранило толпу на фестивале: сообщают о жертвах и раненых

Канада, Воскресенье 27 апреля 2025 10:25
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В Ванкувере авто протаранило толпу на фестивале: сообщают о жертвах и раненых Фото: в Канаде автомобиль протаранил толпу на фестивале (x.com/Joseph_Seiler)
Автор: Наталия Гурковская

В канадском городе Ванкувер автомобиль влетел в толпу людей во время фестиваля, посвященному Дню Лапу-Лапу. Сообщают о погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Так, полиция Ванкувера заявляет, что несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в субботу вечером, 26 апреля.

При этом точное количество пострадавших не называется. А полицейские обещают предоставить детальную информацию об инциденте позже.

"Водитель въехал в толпу на уличном фестивале на пересечении 41-й авеню и Фрейзер вскоре после 20:00. Водитель находится под стражей", - отмечается в сообщении правоохранителей.

День Лапу-Лапу

Праздник, отмечаемый на Филиппинах ежегодно 27 апреля. Он посвящен победе дату (вождя) острова Мактан над испанцами в битве при Мактане 1521 года.

Это мероприятие стало вторым ежегодным уличным празднованием этого дня в Ванкувере.

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Не первое ЧП с участием автомобиля в мире во время массовых мероприятий

Подобные инциденты на мероприятиях в Европе и США не редкость. Так, в декабре прошлого года в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на Рождественской ярмарке. В результате происшествия было много пострадавших.

Также в Новом Орлеане автомобиль въехал в большую толпу во время празднования Нового года. Десять человек погибли, еще 30 получили ранения.

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