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В Канаді автобус врізався в вантажівку: 15 загиблих

Фото: в Канаді внаслідок ДТП загинуло 15 людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На півдні канадської провінції Манітоба зіштовхнулись пасажирський автобус та вантажівка, загинуло 15 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Аварія трапилась неподалік міста Карбері. В автобусі, що прямував до місцевого казино, знаходилось 25 людей, переважно літнього віку.

В результаті зіткнення 15 людей загинуло, ще десятеро отримали поранення і були ушпиталені з травмами різного ступеню тяжкості. Водії ж обох транспортних засобів вижили і отримують медичну допомогу.

Поліція вивчає місце ДТП, але поки не знає хто був винуватцем аварії.

Ситуація в Канаді

Останнім часом в Канаді вирують лісові пожежі, які досі не вдалося приборкати. До гасіння залучили навіть збройні сили. Зазначається, що в деяких місцях висота вогню сягає 100 метрів.

Наслідки пожежі можуть відчути на собі мільйони людей, а в Нью-Йорку їх змогли і побачити - нещодавно місто огорнув помаранчевий туман.

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