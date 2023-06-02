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Найбільша лісова пожежа в історії канадської провінції: знищено сотні будинків

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Канада, П'ятниця 02 червня 2023 06:04
Найбільша лісова пожежа в історії канадської провінції: знищено сотні будинків Фото: в Канаді масштабна лісова пожежа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пожежники в атлантичній канадській провінції Нова Шотландія боряться з наймасштабнішою лісовою пожежею в історії краю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Пожежа в південній частині провінції охопила понад 17 тисяч гектарів територій, а висота полум’я сягає майже 100 метрів. Лише в окрузі Шелберн знищено близько 50 будинків, а взагалом у провінції вже понад 200.

З округу евакуювали близько 5 тисяч людей, а в цілому з Нової Шотландії вже понад 20 тисяч осіб. Дослідник лісових пожеж з Канадської лісової служби Лукас Бреаут зазначив, що високе полум'я, про яке повідомляють пожежники, свідчить про те, наскільки сильним і швидким є поширення лісової пожежі. Повідомляється, що пожежа досі триває.

На початку травня в канадській провінції Альберта сталося 103 пожежі, які спалили близько 121 909 гектарів. Обов'язкова евакуація торкнулася загалом 24 511 осіб.

Також, на фоні великих пожеж у Канаді суттєво скоротили видобуток нафти з метою безпеки.

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