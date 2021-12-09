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В Канаде заявили, что следят за ситуацией вокруг границ Украины

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Четверг 09 декабря 2021 21:56
В Канаде заявили, что следят за ситуацией вокруг границ Украины Фото: встреча представителей Украины и Канады (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец встретился с заместителем министра иностранных дел Канады Сандрой Маккарделл. Во время встречи они обсудили ситуацию по безопасности на Донбассе и у границ Украины, а также прогнозы ее развития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Замглавы МИД Канады сообщила, что ее страна тщательно отслеживает ситуацию вокруг границ Украины, прилагает усилия на международных площадках для ее стабилизации.

При этом она подчеркнула, что Канада также способствует консолидации позиций стран НАТО для обеспечения безопасности на Европейском континенте.

Маккарделл заверила в неизменной поддержке Украины, а также готовности и дальше углублять двустороннее сотрудничество, имеющее стратегический характер.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина не обладает достаточными военными ресурсами, чтобы противостоять вторжению России, и поэтому нуждается в поддержке Запада.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба озвучил трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию от полномасштабной войны.

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