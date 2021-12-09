ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Канаді заявили, що стежать за ситуацією навколо кордонів України

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 21:56
У Канаді заявили, що стежать за ситуацією навколо кордонів України Фото: зустріч представників України та Канади (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник керівника офісу президента Роман Машовець зустрівся із Заступником міністра закордонних справ Канади Сандрою Маккарделл. Під час зустрічі вони обговорили ситуацію з безпеки на Донбасі та біля кордонів України, а також прогнози її розвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Заступник голови МЗС Канади повідомила, що її країна ретельно відстежує ситуацію навколо кордонів України, докладає зусиль на міжнародних майданчиках для її стабілізації.

При цьому вона підкреслила, що Канада також сприяє консолідації позицій країн НАТО для забезпечення безпеки на європейському континенті.

Маккарделл запевнила в незмінній підтримці України, а також готовності і далі поглиблювати двостороннє співробітництво, що має стратегічний характер.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна не володіє достатніми військовими ресурсами, щоб протистояти вторгненню Росії, і тому потребує підтримки Заходу.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба озвучив тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від повномасштабної війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Україна
NEWS
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
DAILY
"Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку