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В Канаде выявили случай окопной лихорадки

Оттава, Понедельник 07 декабря 2020 11:29
В Канаде выявили случай окопной лихорадки
Фото: бездомные (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

В Канаде у одного из бывших бездомных обнаружили редкое заболевание - окопную лихорадку. Эта болезнь была распространена в годы Первой мировой войны.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, 48-летнего мужчину доставили в больницу, где ему поставили диагноз, а также обнаружили, что болезнь дала осложнение на сердце. Ему пришлось заменить сердечный клапан.

Врачи рассказали, что за этот год это уже четвертый случай заболевания окопной лихорадкой. У одного из заболевших она спровоцировала кровоизлияние в мозг, вследствие чего наступил паралич.

Окопная (пятидневная) лихорадка - острое инфекционное заболевание, протекающее в форме либо непрерывной лихорадки, либо ее приступов с температурой до 40 градусов и сыпью.

Напомним, в Индии 315 граждан госпитализировали с симптомами недиагностированного заболевания. Один житель южного города Элуру (штат Андхра-Прадеш) умер от неизвестной болезни.

В конце ноября Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в мире.

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