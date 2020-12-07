У Канаді виявили випадок окопної лихоманки

Фото: бездомні (pixabay)

В Канаді в одного з колишніх бездомних виявили рідкісне захворювання - окопну лихоманку. Ця хвороба була поширена в роки Першої світової війни.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, 48-річного чоловіка доставили в лікарню, де йому поставили діагноз, а також виявили, що хвороба дала ускладнення на серце. Йому довелося замінити серцевий клапан.

Лікарі розповіли, що за цей рік це вже четвертий випадок захворювання окопною лихоманкою. У одного з хворих вона спровокувала крововилив у мозок, внаслідок чого настав параліч.

Окопна (п'ятиденний) лихоманка - гостре інфекційне захворювання, що протікає у формі безперервної лихоманки, або її нападів з температурою до 40 градусів і висипом.

Нагадаємо, в Індії 315 громадян госпіталізували з симптомами недіагностованого захворювання. Один житель південного міста Элуру (штат Андхра-Прадеш) помер від невідомої хвороби.

В кінці листопада Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом у світі.