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В Канаде выпал рекордный уровень снега

Новости » Общество     19.01.2020 - 09:01
В Канаде выпал рекордный уровень снега
Фото: последствия рекордного снегопада в Канаде (twitter.con / ToddSkirving)

Высота снежного покрова местами достигает 3 метра

В Канаде в субботу, 18 января, выпал рекордный уровень снега, в результате чего была парализована работа нескольких городов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBC News.

Как сообщается, сильный снежный шторм заблокировал дома десятков тысяч жителей канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега фиксируют в Гамбо, Трепасси, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах.

Так, некоторые жители города Авалон были заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов высотой более 3 метра. В городах введен режим чрезвычайного положения и усиленно работает снегоуборочная техника.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 18 января, высота снежного покрова в украинских Карпатах местами достигает почти 30 сантиметров. На снеголавинном пункте "Плай" зафиксировано высоту снежного покрова от 16 до 26 сантиметров.

Кроме того, синоптики из Украинского гидрометцентра предупреждали об угрозе схождения снежных лавин в Карпатах 19 и 20 января. В Карпатах объявлен первый уровень снеголавинной опасности. Туристов призывают быть осторожными в горах.

Также РБК-Украина писало, что на горнолыжном курорте в Северной Калифорнии в США в результате схода снежной лавины погиб лыжник. Еще один лыжник получил серьезные травмы ног и был доставлен в больницу.

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