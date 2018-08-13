В Канаде вспыхнуло более 140 лесных пожаров

Большинство пожаров были вызваны вспышками молний после грозы

В канадской провинции Британская Колумбия после грозы вспыхнули новые пожары. Об этом сообщает Global News.

На северо-западной границе региона было эвакуировано жителей более 900 домов. Огнем охвачено около 30 зданий.

Начальник пожарной службы провинции сообщил, что в Британской Колумбии насчитывается около 600 возгораний, которые расположены на площади свыше 3 тыс. гектаров.

"Мы задействуем все ресурсы... На месте тушения огня участвуют сотни людей, которые имеют опыт в тушении таких пожаров", - заявил начальник пожарной службы.

Напомним, количество погибших от пожаров в Греции возросло до 94. Власти Греции обнародовали список жертв пожаров - самой старшей погибшей было 93 года, самой молодой жертвой стал шестимесячный младенец, еще двое погибших во время пожаров остаются неидентифицированными.