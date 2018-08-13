У Канаді спалахнуло понад 140 лісових пожеж

Більшість пожеж були викликані спалахами блискавок після грози

В канадській провінції Британська Колумбія після грози спалахнули нові пожежі. Про це повідомляє Global News.

На північно-західній межі регіону було евакуйовано жителів понад 900 будинків. Вогнем охоплено близько 30 будівель.

Начальник пожежної служби провінції повідомив, що у Британській Колумбії нараховується близько 600 загорянь, які розташовані на площі понад 3 тис. гектарів.

"Ми задіємо всі ресурси... На місці гасіння вогню беруть участь сотні людей, які мають досвід у гасінні таких пожеж", - заявив начальник пожежної служби.

Нагадаємо, кількість загиблих від пожеж у Греції зросла до 94. Влада Греції оприлюднила список жертв пожеж - найстаршій загиблій було 93 роки, наймолодшою жертвою стало шестимісячне немовля, ще двоє загиблих під час пожеж залишаються неідентифікованими.