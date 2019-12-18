В Канаде во время кибератаки украли данные 15 млн человек

В Канаде хакеры похитили базу данных сети медицинских лабораторий LifeLabs, что привело к утечке данных. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил сам президент сети Чарльз Браун в открытом письме к сотрудникам.

Браун отметил, что кибератака открыла неавторизованный доступ компьютерных систем сети лабораторий с информацией о пользователях. Данные могли содержать - имя, адрес, электронную почту, логин, пароль, дату рождения, номер карточки государственного медицинского страхования и результаты лабораторных тестов.

Также Браун отметил, что только когда компания провела платеж - тогда она смогла получить данные своих пациентов.

"Мы сделали это в сотрудничестве с экспертами, знакомыми с кибератаками и переговорами с киберпреступниками", - отметил директор, не уточнив выплаченную ворам сумму.

Напомним, в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана) объявили режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки на серверы.