У Канаді під час кібератаки вкрали дані 15 млн осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Йдеться пр дані медичний лабораторій

У Канаді хакери викрали базу даних мережі медичних лабораторій LifeLabs, що привело до витоку даних. Про це повідомив сам президент мережі Чарльз Браун у відкритому листі.

Браун зазначив, що кібератака відкрила неавторизований доступ комп’ютерних систем мережі лабораторій з інформацією про користувачів. Дані могли містити - ім’я, адресу, електронну скриньку, логін, пароль, дату народження, номер картки державного медичного страхування та результати лабораторних тестів.

Також Браун зазначив, що тільки коли компанія провела платіж - тоді вона змогла отримати дані своїх пацієнтів.

"Ми зробили це у співпраці з експертами, знайомими із кібератаками й перемовинами з кіберзлочинцями" - зазначив директор, не уточнивши виплачену злодіям суму.

Нагадаємо, в американському місті Новий Орлеан (штат Луізіана) оголосили режим надзвичайної ситуації через кібератаку на сервери.