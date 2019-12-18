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У Канаді під час кібератаки вкрали дані 15 млн осіб

Новини » Телеком & IT     18.12.2019 - 01:09
У Канаді під час кібератаки вкрали дані 15 млн осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Йдеться пр дані медичний лабораторій

У Канаді хакери викрали базу даних мережі медичних лабораторій LifeLabs, що привело до витоку даних. Про це повідомив сам президент мережі Чарльз Браун у відкритому листі.

Браун зазначив, що кібератака відкрила неавторизований доступ комп’ютерних систем мережі лабораторій з інформацією про користувачів. Дані могли містити - ім’я, адресу, електронну скриньку, логін, пароль, дату народження, номер картки державного медичного страхування та результати лабораторних тестів.

Також Браун зазначив, що тільки коли компанія провела платіж - тоді вона змогла отримати дані своїх пацієнтів.

"Ми зробили це у співпраці з експертами, знайомими із кібератаками й перемовинами з кіберзлочинцями" - зазначив директор, не уточнивши виплачену злодіям суму.

Нагадаємо, в американському місті Новий Орлеан (штат Луізіана) оголосили режим надзвичайної ситуації через кібератаку на сервери.

Минулого місяця хакери 11 разів атакували сайти ЦВК та ОП Порошенко в Канаді зустрівся із прем’єром провінціі Альберта
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