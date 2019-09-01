В Канаде во время авиашоу разбился самолет

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Пилот самолета погиб

В Канаде во время авиашоу в провинции Альберта разбился один из самолетов, выполнявших трюки. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CTV.

Отмечается, что в кабине самолета находился один пилот. Он не выжил. Всего, по информации Королевской конной полиции Канады, во время ярмарки в городе Смит воздушные маневры выполняли два небольших самолета.

"Один из самолетов исчез, через час его обнаружили в восточной части Смита в 180 км от административного центра Альберты - Эдмонтона", - сообщает телеканал.

Разбившимся самолетом был Nanchang CJ-6 - учебный самолет с винтовым приводом, построенный в Китае. По данным СМИ, погибшему пилоту было около 40 лет, но его имя не раскрывается. Полиция расследует случившееся и просит очевидцев, снимавших видео на телефон, передать его полиции.

Напомним, недавно в Испании во время тренировочного полета произошла авария самолета САЅА C-101 Военно-воздушных сил страны, в результате чего погиб пилот.