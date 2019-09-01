ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Канаді під час авіашоу розбився літак

Новини » Надзвичайні події    01.09.2019 - 06:26
У Канаді під час авіашоу розбився літак
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Пілот літака загинув

У Канаді під час авіашоу в провінції Альберта розбився один з літаків, що виконували трюки. Про це передає РБК-Україна з посиланням на телеканал CTV.

Наголошується, що в кабіні літака знаходився один пілот. Він не вижив. Всього, за інформацією Королівської кінної поліції Канади, під час ярмарку в місті Сміт повітряні маневри виконували два невеликі літаки.

"Один з літаків зник, через годину його знайшли в східній частині Сміта за 180 км від адміністративного центру Альберти - Едмонтона", - повідомляє телеканал.

Літаком, що розбився, виявився Nanchang CJ-6 - навчальний літак з гвинтовим приводом, побудований в Китаї. За даними ЗМІ, загиблому пілоту було близько 40 років, але його ім'я не розкривається. Поліція розслідує випадок і просить очевидців, що знімали відео на телефон, передати його поліції.

Нагадаємо, нещодавно в Іспанії під час тренувального польоту сталася аварія літака САЅА C-101 Військово-повітряних сил країни, в результаті чого загинув пілот.

У Каліфорнії пасажирський літак загорівся при зльоті В Канаді сталася аварія гідролітака, є жертви
Новини України КанадаавиашоуЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся