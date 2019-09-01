У Канаді під час авіашоу розбився літак

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Пілот літака загинув

У Канаді під час авіашоу в провінції Альберта розбився один з літаків, що виконували трюки. Про це передає РБК-Україна з посиланням на телеканал CTV.

Наголошується, що в кабіні літака знаходився один пілот. Він не вижив. Всього, за інформацією Королівської кінної поліції Канади, під час ярмарку в місті Сміт повітряні маневри виконували два невеликі літаки.

"Один з літаків зник, через годину його знайшли в східній частині Сміта за 180 км від адміністративного центру Альберти - Едмонтона", - повідомляє телеканал.

Літаком, що розбився, виявився Nanchang CJ-6 - навчальний літак з гвинтовим приводом, побудований в Китаї. За даними ЗМІ, загиблому пілоту було близько 40 років, але його ім'я не розкривається. Поліція розслідує випадок і просить очевидців, що знімали відео на телефон, передати його поліції.

Нагадаємо, нещодавно в Іспанії під час тренувального польоту сталася аварія літака САЅА C-101 Військово-повітряних сил країни, в результаті чого загинув пілот.