В Канаде уточнили число погибших граждан при крушении самолета в Иране

Число погибших граждан Канады в авиакатастрофе украинского самолета в Иране сократилось до 57. Об этом заявил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань, передает BBC.

Ранее сообщалось о 63 погибших канадцах. Отмечается, что для многих из этих граждан рейс PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" являлся стыковочным, и по прибытии из Ирана в Киев они должны были вылететь в Торонто.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во второй раз по телефону обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию относительно расследования причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране. Зеленский отметил, что украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.

Ранее Трюдо заявлял, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран сбил украинский самолет под Тегераном. По его словам, самолет могли сбить случайно.