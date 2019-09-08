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Ураган "Дориан" приближается к Канаде

Новости » Происшествия    08.09.2019 - 03:56
Ураган "Дориан" приближается к Канаде
Иллюстративное фото (из открытых источников)

"Дориан" движется с максимально устойчивыми ветрами со скоростью 140 км в час

Ураган "Дориан", который ранее обрушился на Багамские острова, немного ослабел, но ожидается, что он достигнет Канады, а именно Новой Шотландии и Ньюфаундленда "с ураганными ветрами" в субботу. Об этом сообщили в Национальном центре ураганов США, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что "Дориан" движется с максимально устойчивыми ветрами со скоростью 140 км в час.

Однако, прежде чем обрушиться на Канаду, "Дориан" в субботу днем продолжил движение через территорию Массачусетса, а затем штата Мэн.

Он достиг мыса Хаттерас, Северная Каролина, в пятницу утром после того, как из урагана 1-й категории он стал тропическим штормом и генерировал в торнадо, сопровождаемый наводнениями в прибрежных районах Северной и Южной Каролины.

После выхода на сушу "Дориан" начал обратное движение в Атлантический океан и продолжил путь вдоль восточного побережья США.

По словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, "существенное беспокойство вызывают состояние сотен людей, попавших в ловушку на острове Окракок" на полосе "Внешние отмели".

Перед тем, как добраться до побережья США, "Дориан" опустошил Багамские острова, где сейчас тысячи людей принимают участие в работах по ликвидации последствий чрезвычайно мощного урагана 5-й категории.

Напомним, количество жертв мощного урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова, возросло до 43 человек. Ожидается, что количество жертв продолжит расти, потому что большое количество жителей пострадавших островов считаются пропавшими без вести

Количество жертв урагана "Дориан" на Багамах превысила 40 Ураган "Дориан" ослаб до первой категории
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