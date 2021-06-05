В Канаде на территории школы-интерната нашли останки 215 детей. ООН требует расследования

На территории бывшей школы-интерната в городе Камлупс (Канада) нашли останки 215 детей. Школа работала под эгидой католической церкви.

Организация Объединенных Наций обратилась с требованием к Канаде и Ватикану о проведении расследования.

"Немыслимо, чтобы Канада и Святой Престол оставили такое ужасное преступление нераскрытым и без исправления ошибок", - говорится в заявлении ООН.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ответственность должна взять на себя католическая церковь.

"Как католик я глубоко разочарован той позицией, которую католическая церковь имеет сейчас и много лет назад", - подчеркнул он.

Детские останки были обнаружены на территории интерната для детей коренных народов в конце мая этого года. По предварительным данным, что некоторым из этих детей было не более трех лет. Причины их смертей неизвестны.

Школа-интернат в Камлупсе была одной из крупнейших в Канаде. Она работала с 1890-го до 1978 года под эгидой католической церкви, а впоследствии-правительства. В школе одновременно находились около 500 детей.

Согласно правительственному отчету 2015 года, условия в этом интернате были чрезвычайно плохими, много детей в нем умерли от кори, туберкулеза или гриппа.