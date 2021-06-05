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В Канаді на території школи-інтернату знайшли останки 215 дітей. ООН вимагає розслідування

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Субота 05 червня 2021 09:21
В Канаді на території школи-інтернату знайшли останки 215 дітей. ООН вимагає розслідування Фото: ООН закликає розслідувати масову загибель дітей (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На території колишньої школи-інтернату у місті Камлупс (Канада) знайшли останки 215 дітей. Школа працювала під егідою католицької церкви.

Про це пише DW.

Організація Об'єднаних Націй звернулася з вимогою до Канади та Ватикану щодо проведення розслідування.

"Немислимо, щоб Канада і Святий Престол залишили такий жахливий злочин нерозкритим та без виправлення помилок", - йдеться у заяві ООН.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що відповідальність має взяти на себе католицька церква.

"Як католик я глибоко розчарований тією позицією, яку католицька церква має зараз і багато років тому", - наголосив він.

Дитячі останки були виявили на території інтернату для дітей корінних народів наприкінці травня цього року. За попередніми даними, що деяким з цих дітей було не більше трьох років. Причини їхніх смертей невідомі.

Школа-інтернат в Камлупсі була однією з найбільших у Канаді. Вона працювала з 1890-го до 1978 року під егідою католицької церкви, а згодом - уряду. У школі одночасно перебували близько 500 дітей.

Згідно з урядовим звітом 2015 року, умови в цьому інтернаті були надзвичайно поганими, багато дітей в ньому померли від кору, туберкульозу або грипу.

Раніше Ватикан відкрив свої архіви часів Другої світової війни, які були закриті через підозри, що папа Пій XII, який очолював у той період католицьку церкву, закривав очі на Голокост.

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