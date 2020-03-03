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Ватикан опубликовал секретные архивы по Холокосту

Новости » Политика     03.03.2020 - 08:14
Ватикан опубликовал секретные архивы по Холокосту
Фото: площадь Святого Петра (ru.wikipedia.org)

Историки утверждают, что Пий XII знал о массовых убийствах евреев нацистами, но ничего не предпринимал

Ватикан открыл свои архивы времен Второй мировой войны, которые были закрыты из-за подозрений, что возглавлявший в тот период католическую церковь папа Пий XII закрывал глаза на Холокост. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Историки утверждают, что Пий XII знал о массовых убийствах евреев нацистами, но ничего не предпринимал. Также его называют "папой Гитлера". Однако Ватикан настаивает, что Пий XII активно вел негласную работу для спасения евреев.

Сотрудники архива говорят, что все места в помещении, предназначенном для изучения документов, забронированы учеными из разных стран до конца года.

Папа Пий XII - одна из самых противоречивых фигур в новейшей истории католической церкви. Если предположения ученых о его молчаливом попустительстве истреблению евреев верны, это может еще больше пошатнуть репутацию церкви, которая в последнее время погрязла в скандалах, в частности, связанных с педофилией.

Однако год назад нынешний папа Франциск принял решение рассекретить архивы, заявив, что церковь не боится истории.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Израиле всегда будет благодарны украинцам за помощь и поддержку еврейскому народу во время трагедии Холокоста.

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