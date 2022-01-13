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В Канаде суд лишил невакцинированного отца права на свидания с ребенком

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховный суд канадской провинции Квебек временно лишил невакцинированного от коронавируса отца права на свидания с 12-летним сыном. Правозащитники считают это решение беспрецедентным случаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.

На суде мужчина признался, что не вакцинировался от коронавируса. Судья также охарактеризовал его как сторонника антивакцинаторских взглядов.

Судья решил, что из-за быстрого распространения штамма "Омикрон" непривитый отец может заразить не только 12-летнего сына, но и семью, в которой он проживает. Издание отмечает, что у мальчика две сводные сестры. Одной из них 7 месяцев, другой - 4 года.

"Обычно в интересах ребенка контактировать с отцом, но не в его интересах контактировать с ним, если он не вакцинирован и выступает против медико-санитарных мер в нынешних эпидемиологических условиях", - говорится в решении суда.

Запрет на свидания с сыном будет действовать до 8 февраля. После этой даты состоится новое заседание по этому делу.

Семейный адвокат Сильви Ширм отметила, что решение судьи может быть прецедентным, поскольку ей неизвестно о других подобных делах. При этом правозащитник считает, что это не означает, что суды будут запрещать всем невакцинированным родителям видеться со своими детьми.

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КанадаКоронавирусВакцинация