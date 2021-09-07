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В Канаде в результате стрельбы в поселении индейцев погибли два человека

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Канада, Вторник 07 сентября 2021 03:48
В Канаде в результате стрельбы в поселении индейцев погибли два человека Фото: в Канаде в результате стрельбы в поселении индейцев погибли два человека (CBC)
Автор: Анна Полисученко

В Канаде в результате стрельбы в поселении индейцев погибли два человека. Стрелку удалось скрыться с места преступления на автомобиле, полиция объявила его в розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

В одном из поселений индейцев в канадской провинции Саскачеван два человека погибли при стрельбе, еще один - ранен.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье в населенном пункте Джеймс-Смит, который находится в 180 километрах к северо-востоку от крупного города Саскатун.

В результате стрельбы убиты 37-летний мужчина и 28-летняя женщина. Еще один мужчина, в возрасте 44 лет, попал в больницу с огнестрельным ранением, угрозы его жизни нет.

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