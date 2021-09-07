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У Канаді в результаті стрілянини в поселенні індіанців загинули дві людини

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Канада, Вівторок 07 вересня 2021 03:48
У Канаді в результаті стрілянини в поселенні індіанців загинули дві людини Фото: у Канаді в результаті стрілянини в поселенні індіанців загинули дві людини (CBC)
Автор: Анна Полисученко

У Канаді в результаті стрілянини в поселенні індіанців загинули дві людини. Стрілку вдалося втекти з місця злочину на автомобілі, поліція оголосила його в розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

В одному з поселень індіанців в канадській провінції Саскачеван дві людини загинули при стрільбі, ще один - поранений.

За даними правоохоронців, інцидент стався в неділю в населеному пункті Джеймс-Сміт, який знаходиться в 180 кілометрах на північний схід від великого міста Саскатун.

В результаті стрілянини вбиті 37-річний чоловік і 28-річна жінка. Ще один чоловік, у віці 44 років, потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням, загрози його життю немає.

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