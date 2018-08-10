У Канаді в результаті стрілянини загинули 4 людини
У поліції закликали уникати відвідування району Бруксайд-Драйв у місті Фредеріктон
Щонайменше чотири людини загинули в результаті збройного нападу в Канаді в місті Фредеріктон, яке є столицею канадської провінції Нью-Брансвік, передає видання "Еuronews".
Міська поліція у своєму Twitter підтвердила "кілька смертельних випадків". Правоохоронці закликали місцевих жителів уникати району Бруксайд-Драйв між Головною і Кільцевою дорогою.
"Стрілянина. На даний момент ми можемо підтвердити кілька смертельних випадків... Будь ласка, продовжуйте уникати району Бруксайд-Драйв між Головною і Кільцевою дорогою", - повідомили в поліції.
Підкреслимо, за інформацією поліції, стрілянина тривала і після втручання правоохоронців.
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