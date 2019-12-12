ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Канаді розбився літак з пасажирами, живих немає

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 04:48
У Канаді розбився літак з пасажирами, живих немає
Ілюстративне фото (twitter.com/DeccanChronicle)

Під час катастрофи невеликого літака загинули троє людей

В Канаді в провінції Британська Колумбія розбився легкомоторний літак, в результаті чого всі, хто знаходилися на борту загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CTV.

На борту двомоторного літака Piper Aerostar перебували троє людей. Літак впав у важкодоступній місцевості, з-за чого рятувальникам було складно підійти до місця катастрофи.

Літак вилетів з аеропорту Бішоп на північний схід від міста Фресно (Каліфорнія), і розбився під час заходу на посадку в аеропорту Нанаймо.

Нагадаємо, нещодавно літак чилійських військово-повітряних сил, що зник з екранів радарів по дорозі в Антарктиду, розбився. На борту літака були 38 осіб: 17 членів екіпажу і 21 пасажир. Розбився борт - військово-транспортний Lockheed C-130 Hercule.

ВПС Чилі заявили, що з моменту втрати радіозв'язку пройшло більше семи годин. Незабаром після його зникнення представник військово-повітряних сил країни повідомляв, що у C-130 було достатньо палива для того, щоб продовжувати політ ще кілька годин. Таким чином, до моменту публікації повідомлення чилійських ВВС паливо у літака скінчилося.

По дорозі в Антарктиду розбився чилійський військовий літак з 38 людьми У Франції під час аварії вертольота загинули троє рятувальників
Новини України Канадакатастрофаавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся