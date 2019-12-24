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В Канаде прогремели 5 землетрясений

Новости » Политика     24.12.2019 - 08:29
В Канаде прогремели 5 землетрясений
Иллюстративное фото (statik4.msc-csem.org)

Землетрясения в Канаде произошли за 100 км от города Порт Харди

В Канаде прогремело пять землетрясений в провинции Британская Колумбия силой от 4,8 до 6.0. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CBC.

Землетрясения произошли за 100 км от города Порт Харди. Первое - было около 8 утра силой 5,1 балла. До 12 гремело еще дважды (магнитуда 5,6. и 5.8). Днем произошло еще два землетрясения магнитудами в 6,0 и 4,8.

По последней информации пострадавших в результате стихийного бедствия нет. Угроза цунами также отсутствует.

Сейсмолог Эндрю Шеффер сравнил землетрясение с большим грузовиком, который проезжает неподалеку. Кроме этого, он отметил, что канадцы даже не почувствовали подземельных толчков.

Напомним, в результате землетрясения на Филиппинах погибли по меньшей мере четыре человека.

Кроме того, в результате извержение вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии, число жертв возросло до 16 человек, двое считаются пропавшими без вести.

Также в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение. По последним данным погибли 48 человек.

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