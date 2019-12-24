ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Канаді прогриміли 5 землетрусів

Новини » Політика     24.12.2019 - 08:29
У Канаді прогриміли 5 землетрусів
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem.org)

Землетруси в Канаді відбулися за 100 км від міста Порт Харді

В Канаді пролунало п'ять землетрусів у провінції Британська Колумбія силою від 4,8 до 6.0. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBC.

Землетруси сталися за 100 км від міста Порт Гарді. Перше - було близько 8 ранку силою 5,1 бала. До 12 гриміло ще двічі (магнітудою 5,6. і 5.8). Вдень сталося ще два землетруси магнітудами в 6,0 і 4,8.

За останньою інформацією постраждалих в результаті стихійного лиха немає. Загроза цунамі відсутня.

Сейсмолог Ендрю Шеффер порівняв землетрус з великою вантажівкою, яка проїжджає неподалік. Крім цього, він зазначив, що канадці навіть не відчули підземельних поштовхів.

Нагадаємо, в результаті землетрусу на Філіппінах загинули щонайменше чотири людини.

Крім того, в результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд на півночі Нової Зеландії, кількість жертв зросла до 16 осіб, двоє вважаються зниклими без вісті.

Також в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус. За останніми даними загинули 48 осіб.

Дві людини поранені в результаті стрілянини в Торонто Зону ООС відвідала делегація з Канади
Новини України Канадаземлетрус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся