У Канаді за побічні ефекти від вакцини від COVID-19 платитимуть компенсацію

Фото: вакцина (РБК-Україна)

У Канаді будуть виплачувати компенсацію, якщо після вакцинування у когось будуть серйозні побічні ефекти. Компенсацію виплачуватиме держава.

Про це повідомили в Агентстві громадського здоров’я Канади.

Правило поширюватиметься на всі вакцини, які затверджені Департаментом охорони здоров’я країни.

Програма покликана “упевнитись в наявності справедливого доступу усіх канадців до підтримки у разі рідкісного випадку їх бурхливої побічної реакції на вакцину”.

“Як будь-які ліки, вакцини можуть спричинити побічні наслідки та реакцію. Іноді можлива також бурхлива побічна реакція на щеплення. Вірогідність цього є дуже низькою - менше одного випадку на мільйон - і ми зобов’язані допомогти, якщо це трапиться”, - наголосили в Агентстві.

Раніше повідомлялося, що в центральній провінції Канади Онтаріо з 15 грудня почнуть вакцинацію проти коронавіруса.

Нагадаємо, 9 грудня МОЗ Канади схвалив використання вакцини від коронавируса компанії Pfizer і BioNTech. До кінця року планують отримати вакцини для 249 тисяч осіб.