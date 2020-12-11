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Канада на следующей неделе начнет вакцинацию против коронавируса

Канада, Пятница 11 декабря 2020 08:32
Канада на следующей неделе начнет вакцинацию против коронавируса
Фото: вакцина против коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В центральной провинции Канады Онтарио с 15 декабря начнет вакцинацию против коронавируса. Провинция получит около 6 тысяч вакцин уже в понедельник, 14 декабря.

Об этом сообщает CBC.

Вакцинация препаратом компании Pfizer будет проходить в двух больницах в Торонто и Оттаве. Решение начать вакцинацию связано с ростом заболеваемости COVID-19.

"Мы собираемся сначала заняться людьми, которые находятся в наиболее уязвимом положении, и нашими медицинскими работниками и сделать им вакцинацию, потому что трагедия затронула их больше всего", - заявил глава целевой группы по вакцинам в Онтарио Рик Хиллиер.

По его словам, провинция рассчитывает получить 90 тысяч доз вакцины Pfizer к концу декабря и распространить ее в 13 больницах Онтарио. Кроме этого провинция может получить от 30 до 85 тысяч доз вакцины Moderna к новому году при условии, что она в ближайшие недели будет одобрена Министерством здравоохранения Канады.

Напомним, 9 декабря Минздрав Канады одобрил использование вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech. К концу года планируют получить вакцины для 249 тысяч человек.

Также сообщалось, что Украина обратилась за помощью к Канаде в получении партии вакцины от COVID-19.

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