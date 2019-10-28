В Канаде в парламент избрали рекордное количество женщин

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В прошлом созыве в парламенте было на 10 женщин-депутатов меньше

В канадском парламенте нового созыва будет 98 женщин, что составляет 29% от общего количества депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Избирательной службы Канады.

В парламенте прошлого созыва было 88 женщин, что составляло 26% от общего количества депутатов.

В то же время представителей коренных народов в главном законодательном органе Канады уменьшилось на одного человека - до десяти.

Отметим, что 27% избранных депутатов ранее не принимали участия в политике на федеральном уровне.

Самым молодым депутатом стал 21-летний Эрик Мелило, который будет представлять север провинции Онтарио, а самым старшим - 78-летняя Геди Фрай из Британской Колумбии.

Напомним, 11 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента. Трюдо подал генерал-губернатору Канады заявление о роспуске парламента, которое было одобрено.

Добавим, 21 октября в Канаде состоялись парламентские выборы, в которых за 338 мест в палате общин соревновались пять партий. Победу одержала Либеральная партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.