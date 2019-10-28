ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Канаде в парламент избрали рекордное количество женщин

Новости » В мире    28.10.2019 - 06:19
В Канаде в парламент избрали рекордное количество женщин
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

В прошлом созыве в парламенте было на 10 женщин-депутатов меньше

В канадском парламенте нового созыва будет 98 женщин, что составляет 29% от общего количества депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Избирательной службы Канады.

В парламенте прошлого созыва было 88 женщин, что составляло 26% от общего количества депутатов.

В то же время представителей коренных народов в главном законодательном органе Канады уменьшилось на одного человека - до десяти.

Отметим, что 27% избранных депутатов ранее не принимали участия в политике на федеральном уровне.

Самым молодым депутатом стал 21-летний Эрик Мелило, который будет представлять север провинции Онтарио, а самым старшим - 78-летняя Геди Фрай из Британской Колумбии.

Напомним, 11 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента. Трюдо подал генерал-губернатору Канады заявление о роспуске парламента, которое было одобрено.

Добавим, 21 октября в Канаде состоялись парламентские выборы, в которых за 338 мест в палате общин соревновались пять партий. Победу одержала Либеральная партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес "Левые" лидируют на региональных выборах в Германии
Новости Украины ПарламентКанадавыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь