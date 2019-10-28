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У Канаді до парламенту обрали рекордну кількість жінок

Новини » В світі    28.10.2019 - 06:12
У Канаді до парламенту обрали рекордну кількість жінок
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Минулого скликання у парламенті було на 10 жінок-депутатів менше

У канадському парламенті нового скликання буде 98 жінок, що становить 29% від загальної кількості депутатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Виборчої служби Канади.

У парламенті минулого скликання було 88 жінок, що становило 26% від загальної кількості депутатів.

Водночас представників корінних народів у головному законодавчому органі Канади поменшало на одну особу - до десяти.

Зазначимо, що 27% обраних депутатів раніше не брали участі у політиці на федеральному рівні.

Наймолодшим депутатом став 21-річний Ерік Меліло, який представлятиме північ провінції Онтаріо, а найстаршим - 78-річна Геді Фрай з Британської Колумбії.

Нагадаємо, 11 вересня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про розпуск парламенту. Трюдо подав генерал-губернатор Канади заяву про розпуск парламенту, яку було схвалено.

21 жовтня в Канаді відбулися парламентські вибори, в яких за 338 місць у палаті громад змагалися п'ять партій. Перемогу здобула Ліберальна партія чинного прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

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