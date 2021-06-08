В Канаде отреагировали на санкции России против высокопоставленных чиновников . Там считают, что санкции необоснованны.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Канады сделало заявление касательно российских санкций. Там считают, что "карательные меры являются неприемлемыми и необоснованными".

Кроме того, в Канаде заявили, что санкции никак не изминили мнение страны касательно нарушения прав человека в России.