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В Канаде отреагировали на санкции России

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Канада, Вторник 08 июня 2021 04:57
В Канаде отреагировали на санкции России Фото: Канада отреагировала на санкции РФ (Flickr)
Автор: Наталья Скороход

В Канаде отреагировали на санкции России против высокопоставленных чиновников. Там считают, что санкции необоснованны.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Канады сделало заявление касательно российских санкций. Там считают, что "карательные меры являются неприемлемыми и необоснованными".

Кроме того, в Канаде заявили, что санкции никак не изминили мнение страны касательно нарушения прав человека в России.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в России и сужением пространства для гражданского общества и независимых голосов. Мы поддерживаем этих канадцев, котрые стали жертвами нападений", - говорится в заявлении.

Как известно, Россия ввела санкции против девяти высокопоставленных канадских чиновников - им запретили въезд в РФ. Это было ответом на санкции Канады за преследование Кремлем оппозиционера Навального.

Ранее сообщалось, что санкции против РФ ввели в Евросоюзе за преследование Навального.

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