У Канаді відреагували на санкції Росії
У Канаді відреагували на санкції Росії проти високопоставлених чиновників. Там вважають, що санкції необґрунтовані.
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство закордонних справ Канади зробило заяву щодо російських санкцій. Там вважають, що"каральні заходи є неприйнятними і необґрунтованими".
Крім того, в Канаді заявили, що санкції ніяк не змінили думку країни щодо порушення прав людини в Росії.
"Ми як і раніше глибоко стурбовані погіршенням ситуації з правами людини в Росії і звуженням простору для громадянського суспільства і незалежних голосів. Ми підтримуємо цих канадців, які стали жертвами нападів", - йдеться в заяві.
Як відомо, Росія ввела санкції проти дев'яти високопоставлених канадських чиновників - їм заборонили в'їзд в РФ. Це було відповіддю на санкції Канади за переслідування Кремлем опозиціонера Навального.
Раніше повідомлялося, що санкції проти РФ ввели в Євросоюзі за переслідування Навального.