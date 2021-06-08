У Канаді відреагували на санкції Росії проти високопоставлених чиновників . Там вважають, що санкції необґрунтовані.

Міністерство закордонних справ Канади зробило заяву щодо російських санкцій. Там вважають, що"каральні заходи є неприйнятними і необґрунтованими".

Крім того, в Канаді заявили, що санкції ніяк не змінили думку країни щодо порушення прав людини в Росії.