ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Канаді відреагували на санкції Росії

Новость на русском →
Канада, Вівторок 08 червня 2021 04:57
У Канаді відреагували на санкції Росії Фото: Канада відреагувала на санкції РФ (Flickr)
Автор: Наталья Скороход

У Канаді відреагували на санкції Росії проти високопоставлених чиновників. Там вважають, що санкції необґрунтовані.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Канади зробило заяву щодо російських санкцій. Там вважають, що"каральні заходи є неприйнятними і необґрунтованими".

Крім того, в Канаді заявили, що санкції ніяк не змінили думку країни щодо порушення прав людини в Росії.

"Ми як і раніше глибоко стурбовані погіршенням ситуації з правами людини в Росії і звуженням простору для громадянського суспільства і незалежних голосів. Ми підтримуємо цих канадців, які стали жертвами нападів", - йдеться в заяві.

Як відомо, Росія ввела санкції проти дев'яти високопоставлених канадських чиновників - їм заборонили в'їзд в РФ. Це було відповіддю на санкції Канади за переслідування Кремлем опозиціонера Навального.

Раніше повідомлялося, що санкції проти РФ ввели в Євросоюзі за переслідування Навального.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Російська Федерація
NEWS
Зеленський пообіцяв Байдену зробити низку кроків, за якими стежитимуть США, - джерело
Зеленський пообіцяв Байдену зробити низку кроків, за якими стежитимуть США, - джерело
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС