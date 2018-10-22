В Канаде открыли мемориал жертвам Голодомора

Фото: мемориал жертвам Голодомора в Торонто (twitter.com/kmorcos)

Центровое место мемориала заняла скульптура украинского художника Дроздовского "Горькая память детства"

В Торонто (Канада) появился мемориал жертвам Голодомора. В официальной церемонии открытия мемориала приняли участие несколько сотен человек, среди которых мэр Торонто Джон Тори, глава МИД Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Украинская община Канады в течение многих лет берегла память о Голодоморе, когда о нем не говорили, и смогла вернуть в Украину. Это очень важный вклад и я особенно благодарна старшим членам нашей общины, которые поддерживали эту память", - отметила Фриланд.

Отмечается, что скульптурная композиция разместилась на территории Выставочной площади, недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио.

Центровое место мемориала заняла скульптура украинского художника Петра Дроздовского "Горькая память детства". Эта скульптура связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах.

Фото: мемориал жертвам Голодомора в Торонто (twitter.com/kmorcos)

По предварительной смете, на сооружение мемориала потратили около 1,2 млн долларов, часть этой суммы собрали усилиями украинской диаспоры с помощью индивидуальных пожертвований.

Напомним, власти американского штата Юта признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.

Кроме того, Сенат США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

26 сентября комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Порошенко считает, что принятие Сенатом США резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа является результатом усиления украинско-американского стратегического партнерства.