У Канаді відкрили меморіал жертвам Голодомору

Фото: меморіал жертвам Голодомору у Торонто (twitter.com/kmorcos)

Центрове місце меморіалу зайняла скульптура українського митця Дроздовського "Гірка пам’ять дитинства"

У Торонто (Канада) з'явився меморіал жертвам Голодомору. В офіційній церемонії відкриття меморіалу взяли участь кілька сотень осіб, сред яких мер Торонто Джон Торі, глава МЗС Канади Христя Фріланд і перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Українська громада Канади протягом багатьох років, коли пам'ять про Голодомор приховувалася, берегла її і змогла повернути до України. Це дуже важливий внесок і я особливо вдячна старшим членам нашої громади, які підтримували цю пам'ять", - зазначила Фріланд.

Зазначається, що скульптурна композиція розмістилася на території Виставкової площі, неподалік від аеропорту Торонто і набережної озера Онтаріо.

Центрове місце меморіалу зайняла скульптура українського митця Петра Дроздовського "Гірка пам’ять дитинства". Ця скульптура пов’язує меморіал у Торонто із іншими подібними пам’ятниками в Україні та інших країнах.

Фото: меморіал жертвам Голодомору у Торонто (twitter.com/kmorcos)

За попереднім кошторисом, на спорудження меморіалу витратили близько 1,2 млн доларів, більшість цієї суми зібрали зусиллями української діаспори за допомогою індивідуальних пожертв.

Нагадаємо, влада американського штату Юта визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом.

Окрім того, Сенат США визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

26 вересня комітет з закордонних відносин Сенату США затвердив резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу. Порошенко вважає, що прийняття Сенатом США резолюції про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу є результатом посилення українсько-американського стратегічного партнерства.