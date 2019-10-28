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У Канаді невеликий літак впав в озеро

Новини » В світі    28.10.2019 - 03:47
У Канаді невеликий літак впав в озеро
Ілюстративне фото (RCMP Manitoba / Facebook)

На борту перебували три людини, їхня доля поки що не відома

Три людини пропали безвісти в результаті падіння невеликого літака в озеро в канадській провінції Манітоба. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CTV.

Інцидент стався приблизно в 280 км на північний схід від Вінніпега - столиці регіону. За свідченням очевидців, літак зачепив дерево, після чого впав у воду. На борту перебували три людини.

Рятувальники вже виявили уламки повітряного судна. Тривають пошуки людей, які перебували в літаку. До пошуків залучені аквалангісти.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, в аеропорту Уналашка на Алеутських островах (Аляска, США) комерційний літак, який перевозив 42 людини, включаючи команду з плавання середньої школи, зійшов зі злітно-посадкової смуги під час приземлення і повис над водою. Пілоти не змогли посадити літак з першої спроби через сильний вітер.

В результаті аварії загинув 38-річний чоловік з Вашингтона. 11 осіб були доставлені в клініку.

Також РБК-Україна повідомляло, що пасажир літака Boeing 737 авіакомпанії Transavia, що виконував рейс Париж-Марракеш, через 15 хвилин після зльоту спробував повністю відкрити двері. Через цей інцидент літаку довелося повернутися в Париж, де поліція затримала порушника.

16 жовтня в Литві Вільнюський міжнародний аеропорт евакуювали через ручну димову гранату, яку виявили у багажі одного з пасажирів.

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