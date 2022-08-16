В Канаде назвали сумму замороженных активов России

В канадской конной полиции подчеркнули, что регулярно получают новую информацию, поэтому будут постоянно обновлять данные.

"С 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций на 290,7 млн ​​долларов, в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина рассчитывает получить сотни миллиардов долларов средств России, замороженных на Западе после вторжения в Украину. Это может произойти за 7-8 месяцев.

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