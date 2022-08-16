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У Канаді назвали суму заморожених активів Росії

Фото: у Канаді назвали суму заморожених активів Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В рамках економічних санкцій проти Росії за порушення суверенітету України в Канаді в цілому заблоковано російські активи на суму понад 413 млн канадських доларів (близько 320 млн доларів США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

У канадській кінній поліції підкреслили, що регулярно отримують нову інформацію, тому будуть постійно оновлювати дані.

"З 24 лютого по 9 серпня в Канаді в цілому було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів в еквіваленті і припинено транзакцій на 290,7 млн доларів, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи щодо Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати сотні мільярдів доларів коштів Росії, заморожених на Заході після вторгнення в Україну. Це може статися за 7-8 місяців.

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Канада