У Канаді назвали суму заморожених активів Росії

У канадській кінній поліції підкреслили, що регулярно отримують нову інформацію, тому будуть постійно оновлювати дані.

"З 24 лютого по 9 серпня в Канаді в цілому було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів в еквіваленті і припинено транзакцій на 290,7 млн доларів, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи щодо Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати сотні мільярдів доларів коштів Росії, заморожених на Заході після вторгнення в Україну. Це може статися за 7-8 місяців.

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