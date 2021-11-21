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В Канаде нашли тела трех жертв наводнения. Еще один человек числится пропавшим без вести

Новина українською →
Канада, Воскресенье 21 ноября 2021 05:27
В Канаде нашли тела трех жертв наводнения. Еще один человек числится пропавшим без вести Фото: в Канаде нашли тела трех жертв наводнения (twitter.com/City_Chilliwack)
Автор: Анна Полисученко

В Канаде нашли тела трех жертв наводнения. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава провинции Джон Хорган предположил, что число жертв может вырасти.

Известно, что сильные ливни пришли в регион в минувшие выходные, и за 24 часа количество осадков в провинции достигло месячного уровня. В отдельных районах они в три раза превысили рекордные показатели.

Прибывающая вода затопила дороги и населенные пункты, многие из которых оказались отрезанными от других городов, не имея электричества. Вызванные ливнями оползни разрушали дома и объекты инфраструктуры, заблокировали железнодорожные магистрали. При этом температура воздуха в некоторых районах опустилась ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, непогода снова поразит северную Британскую Колумбию в воскресенье и принесет сильные дожди.

Ранее мы писали, что на западе Канады объявили ЧП из-за вызванных ливнями наводнений.

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