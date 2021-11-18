ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

На западе Канады объявили ЧП из-за вызванных ливнями наводнений

Новина українською →
Канада, Четверг 18 ноября 2021 06:34
На западе Канады объявили ЧП из-за вызванных ливнями наводнений Фото: на западе Канады объявили ЧП из-за вызванных ливнями наводнений (twitter.com/City_Chilliwack)
Автор: Анна Полисученко

Глава региона Джон Хорган сообщил о введении режима чрезвычайного положения в провинции Британская Колумбия. Причиной стали масштабные наводнения, вызванными ливнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СBC.

"Последние несколько дней стали невероятно сложными для жителей Британской Колумбии в связи с природным катаклизмом. Сильный ветер, ливни и наводнения разрушили целые населенные пункты нашей провинции. В связи с этим правительство Британской Колумбии вводит режим чрезвычайной ситуации”, - сказал он в ходе пресс-конференции.

По его словам, несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, в связи с чем местные власти уже обратились к федеральному правительству за помощью. В частности, в регион будут направлены военные. Приказ об эвакуации получили почти 18 000 человек.

Хорган сообщил, что во вторник была подтверждена гибель одного человека. “К сожалению, скорее всего, в ближайшие дни мы сообщим о новых жертвах”, - добавил глава провинции.

Также за последние сутки спасено 184 человека, которых эвакуировали на вертолетах, поскольку они не могли самостоятельно добраться до безопасного места.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
Дуда о разговоре Меркель и Лукашенко: Польша не признает никаких договоренностей
Дуда о разговоре Меркель и Лукашенко: Польша не признает никаких договоренностей
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"