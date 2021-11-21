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У Канаді знайшли тіла трьох жертв повені. Ще одна людина числиться зниклою безвісти

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Канада, Неділя 21 листопада 2021 05:27
У Канаді знайшли тіла трьох жертв повені. Ще одна людина числиться зниклою безвісти Фото: у Канаді знайшли тіла трьох жертв повені (twitter.com/City_Chilliwack)
Автор: Анна Полисученко

У Канаді знайшли тіла трьох жертв повені. Ще одна людина числиться зниклою безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава провінції Джон Хорган припустив, що кількість жертв може зрости.

Відомо, що сильні зливи прийшли в регіон в минулі вихідні, і за 24 години кількість опадів в провінції досягла місячного рівня. В окремих районах вони втричі перевищили рекордні показники.

Прибуваюча вода затопила дороги і населені пункти, багато з яких виявилися відрізаними від інших міст, не маючи електрики. Викликані зливами зсуви руйнували будинки та об'єкти інфраструктури, заблокували залізничні магістралі. При цьому температура повітря в деяких районах опустилася нижче нуля.

За прогнозами синоптиків, негода знову вразить північну Британську Колумбію в неділю і принесе сильні дощі.

Раніше ми писали, що на заході Канади оголосили НП через викликані зливами повені.

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