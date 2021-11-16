ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Канаде почти 300 человек в автомобилях застряли в горах из-за оползней

Новина українською →
Канада, Вторник 16 ноября 2021 05:02
В Канаде почти 300 человек в автомобилях застряли в горах из-за оползней Фото: в Канаде ливни повлекли оползни, на дороге застряли сотни человек (cbc.ca)
Автор: Артур Родивилов

Не менее 275 человек, в том числе 50 детей, оказались в ловушке на автомобильной трассе в горной местности. Проливные дожди вызвали оползни в провинции Британская Колумбия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

По его информации, в настоящее время идет спасательная операция с привлечением вертолетов Вооруженных сил Канады. По предварительным данным, на этом участке трассы могут находиться до 100 автомобилей.

Ранее сообщалось, что два больших оползня в воскресенье вечером перекрыли движение на одном из участков автотрассы в районе города Агассис, который находиться в 97 км к востоку от Ванкувера. Пока спасателям удалось вывезти 14 человек, несколько из них были доставлены в больницу. О жертвах информации не поступало.

В Британской Колумбии за последние сутки уже выпало 230 мм осадков в виде дождя, что составляет почти месячную норму. По данным синоптиков, до конца понедельника может выпасть в общей сложности до 300 мм осадков.

В связи с этим в регионе фиксируются массовые подтопления, часть жителей вынуждены были покинуть свои дома. Местами нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
В Украине будут платить за вакцинацию: кто и сколько получит
В Украине будут платить за вакцинацию: кто и сколько получит
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают
Владислав Красинский, Милан Лелич Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают