У Канаді майже 300 осіб в автомобілях застрягли в горах через зсуви

За його інформацією, зараз йде рятувальна операція із залученням вертольотів Збройних сил Канади. За попередніми даними, на цій ділянці траси можуть перебувати до 100 автомобілів.

Раніше повідомлялося, що два великих зсуви в неділю ввечері перекрили рух на одній з ділянок автотраси в районі міста Агассіс, який знаходитися в 97 км на схід від Ванкувера. Поки рятувальникам вдалося вивезти 14 осіб, кілька з них були доставлені в лікарню. Про жертви інформації не надходило.

