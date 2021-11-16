У Канаді майже 300 осіб в автомобілях застрягли в горах через зсуви

Щонайменше 275 осіб, у тому числі 50 дітей, опинилися в пастці на автомобільній трасі в гірській місцевості. Проливні дощі викликали зсуви в провінції Британська Колумбія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC .

За його інформацією, зараз йде рятувальна операція із залученням вертольотів Збройних сил Канади. За попередніми даними, на цій ділянці траси можуть перебувати до 100 автомобілів.

Раніше повідомлялося, що два великих зсуви в неділю ввечері перекрили рух на одній з ділянок автотраси в районі міста Агассіс, який знаходитися в 97 км на схід від Ванкувера. Поки рятувальникам вдалося вивезти 14 осіб, кілька з них були доставлені в лікарню. Про жертви інформації не надходило.

У Британській Колумбії за останню добу вже випало 230 мм опадів у вигляді дощу, що становить майже місячну норму. За даними синоптиків, до кінця понеділка може випасти в цілому до 300 мм опадів.

У зв'язку з цим в регіоні фіксуються масові підтоплення, частина жителів змушені були покинути свої будинки. Місцями порушено автомобільне та залізничне сполучення.