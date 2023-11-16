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Канада зняла санкції з російського олігарха Бойка

Канада, Четвер 16 листопада 2023 17:24
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Канада зняла санкції з російського олігарха Бойка Архівне фото: Олег Бойко (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Канади вирішив зняти санкції щодо російського олігарха Олега Бойка. Обмеження вводилися через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finstar Financial Group і МЗС Канади.

"Причини введення і скасування санкцій публічно не розголошуються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що адвокати заявника наполягали на тому, що Бойко не має жодного бізнесу в Канаді, не є особою, пов'язаною з владою та державними органами Росії, і не бере участі в політичних процесах у Російській Федерації.

На сайті холдингу зазначено, що в серпні 2023 року Олег Бойко подав позови проти МЗС до Федерального суду Канади.

Після того як суд порушив адміністративне провадження, міністр закордонних справ Канади (особа, уповноважена розглядати питання запровадження та скасування санкцій відповідно до національного законодавства) розглянув апеляцію та ухвалив рішення задовольнити її. Він належним чином повідомив заявника листом від 10 листопада.

Олег Бойко

Російський підприємець, міжнародний інвестор, засновник і голова наглядової ради інвестиційної групи Finstar Financial Group, продюсер.

Заснована ним інвестиційна група Finstar Financial Group включає активи в більш ніж 30 країнах світу у сфері фінансових технологій, цифрових послуг та онлайн-кредитування.

Серед непрофільних активів Бойка - "Рів Гош" і Ritzio International. Бойко - співвласник Fashion TV. Засновник Фонду підтримки паралімпійського спорту "Параспорт". У рейтингу "88 російських мільярдерів" за версією Forbes у 2022 році посів 68-ме місце зі статками 1,3 млрд доларів.

Зняття санкції з російських бізнесменів

У липні Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

Також співзасновник компанії "Яндекс" Аркадій Волож офіційно попросив ЄС скасувати санкції проти нього. Це сталося після його першого засудження війни РФ проти України.

У вересні суд ЄС зняв санкції із засновника російської компанії Ozon Олександра Шульгіна.

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