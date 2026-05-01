Канада змінює правила для біженців: за що українцям доведеться платити з 1 травня

08:00 01.05.2026 Пт
3 хв
Частина медичних послуг стала платною для українців у Канаді за програмою IFHP
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Частина медичних послуг стане платною для українців у Канаді (flickr by Jay_Kay261)

У Канаді відсьогодні, 1 травня, запроваджують нові правила оплати медичних послуг для біженців. Тепер частину витрат доведеться покривати самостійно, що вже викликає занепокоєння правозахисників.

Головне:

  • Нові витрати: З 1 травня учасники програми IFHP мають самостійно сплачувати 4 долари за рецепт та 30% вартості окремих послуг.
  • Що подорожчало: Співоплата запроваджується на стоматологію, послуги офтальмолога, а також психологічну та психіатричну допомогу.
  • Безкоштовний мінімум: Держава продовжує повністю покривати консультації лікарів, діагностику, госпіталізацію та вакцинацію.
  • Фінансове обґрунтування: Влада пояснює зміни зростанням витрат на медичне забезпечення біженців.
  • Ризики: Правозахисники попереджають, що через нові збори люди почнуть відмовлятися від лікування, що згодом перевантажить систему швидкої допомоги.

Що зміниться для біженців

Нові правила стосуються учасників державної програми Interim Federal Health Program (IFHP), зокрема українців із тимчасовим захистом та шукачів притулку.

Зокрема, запроваджується:

  • фіксована оплата 4 долари за кожен рецепт ліків;
  • оплата у розмірі 30% вартості окремих послуг.

Йдеться, зокрема, про:

  • стоматологічну допомогу;
  • послуги офтальмолога;
  • психіатричну та психологічну підтримку.

Що залишиться безкоштовним

Водночас базова медична допомога залишиться безоплатною. Держава й надалі покриватиме:

  • консультації лікарів;
  • діагностику;
  • виклики швидкої допомоги;
  • вакцинацію;
  • госпіталізацію.

Найбільші зміни стосуються сфери ментального здоров’я. Наприклад, якщо раніше терапія могла повністю покриватися, то тепер пацієнтам доведеться платити частину вартості. За оцінками, це може бути близько 45 доларів за один сеанс.

У деяких медичних центрах повідомляють, що частина пацієнтів уже почала скасовувати прийоми через нові витрати. Правозахисники побоюються, що люди опиняться перед вибором - лікування чи базові потреби.

Чому ухвалили рішення

Уряд пояснює зміни фінансовим навантаженням на систему. За офіційними даними, лише за 2024-2025 роки на медичне забезпечення понад 600 тисяч осіб витратили близько 896 млн канадських доларів.

Очікується, що до 2029-2030 років ця сума може зрости до 1,5 млрд доларів, тому влада вважає співоплату необхідною.

Водночас юристи й правозахисники застерігають, що скорочення доступу до лікування може мати зворотний ефект і лише збільшити навантаження на систему невідкладної допомоги.

Раніше РБК-Україна розповідало, в яких країнах українцям найпростіше адаптуватися за кордоном. Зокрема, Канада виділяється сильною українською діаспорою, реальною мультикультурністю та відчуттям спільноти - там українці швидше інтегруються і менше відчувають себе "чужими".

Також ми писали, що Канада прийняла близько 300 тисяч українців і продовжила для них тимчасовий захист, який дозволяє жити та працювати в країні до трьох років. Пояснювали, яку роботу можуть знайти українці в країні та скільки платять.

