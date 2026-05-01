Канада меняет правила для беженцев: за что украинцам придется платить с 1 мая

Главное: Новые расходы: С 1 мая участники программы IFHP должны самостоятельно платить 4 доллара за рецепт и 30% стоимости отдельных услуг.

Что изменится для беженцев

Новые правила касаются участников государственной программы Interim Federal Health Program (IFHP), в частности украинцев с временной защитой и искателей убежища.

В частности, вводится:

фиксированная оплата 4 доллара за каждый рецепт лекарств;

оплата в размере 30% стоимости отдельных услуг.

Речь идет, в частности, о:

стоматологической помощи;

услугах офтальмолога;

психиатрической и психологической поддержке.

Что останется бесплатным

В то же время базовая медицинская помощь останется бесплатной. Государство и в дальнейшем будет покрывать:

консультации врачей;

диагностику;

вызовы скорой помощи;

вакцинацию;

госпитализацию.

Самые большие изменения касаются сферы ментального здоровья. Например, если раньше терапия могла полностью покрываться, то теперь пациентам придется платить часть стоимости. По оценкам, это может быть около 45 долларов за один сеанс.

В некоторых медицинских центрах сообщают, что часть пациентов уже начала отменять приемы из-за новых расходов. Правозащитники опасаются, что люди окажутся перед выбором - лечение или базовые потребности.

Почему приняли решение

Правительство объясняет изменения финансовой нагрузкой на систему. По официальным данным, только за 2024-2025 годы на медицинское обеспечение более 600 тысяч человек потратили около 896 млн канадских долларов.

Ожидается, что к 2029-2030 годам эта сумма может вырасти до 1,5 млрд долларов, поэтому власти считают сооплату необходимой.

В то же время юристы и правозащитники предостерегают, что сокращение доступа к лечению может иметь обратный эффект и лишь увеличить нагрузку на систему неотложной помощи.