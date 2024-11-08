UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Канада змінила правила для українських біженців: що треба знати

Фото: прапор Канади (flickr. com)
Автор: Ніна Єланська

Українцям, які планують поїздку до Канади у 2024 чи вже у наступному році, варто ознайомитися з оновленими імміграційними правилами. Це пов'язано з тим, що умови в’їзду та оформлення посвідок на постійне проживання змінилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Канади.

Окрім цього, в уряді нагадали, що Канадська програма для українців CUAET, що запрацювала з початком повномасштабної війни в Україні, завершилася у 2023 році, але отримання деяких послуг у її межах ще можливе до 2025 року.

Зокрема, українці, які прибувають у Канаду уперше, можуть розраховувати на:

  • допомогу з оформленням документів,
  • консультації щодо пошуку роботи,
  • безкоштовні мовні курси.

Однак зверніть увагу, що у межах CUAET більше не доступні аеропортовий трансфер і тимчасове проживання в готелях.

Для відвідування Канади українці тепер повинні оформлювати одну з типових віз - туристичну, гостьову або бізнес-візу.

Повідомляється, що усі типи віз вимагають стандартного пакета документів, що включає:

  • закордонний паспорт,
  • підтвердження фінансової стабільності,
  • бронювання квитків і житла,
  • за потреби, свідоцтва про шлюб чи документи на дітей.

Зазначається, що попри завершення програми CUAET та припинення видачі посвідок на постійне проживання громадянам України, які мають родичів у Канаді, уряд країни продовжує підтримувати українців, які вже прибули в Канаду.

Там додали, що для новоприбулих українців будуть діяти загальні імміграційні вимоги.

Раніше ми розповідали про те, як Канада допомагає українським біженцям та які виплати для них там передбачені.

Також у нашому матеріалі ви можете дізнатися про те, чи можна залишитися у Канаді, якщо ваша віза вже не діє.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада