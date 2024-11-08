Канада змінила правила для українських біженців: що треба знати

Українцям, які планують поїздку до Канади у 2024 чи вже у наступному році, варто ознайомитися з оновленими імміграційними правилами. Це пов'язано з тим, що умови в’їзду та оформлення посвідок на постійне проживання змінилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Канади.
Окрім цього, в уряді нагадали, що Канадська програма для українців CUAET, що запрацювала з початком повномасштабної війни в Україні, завершилася у 2023 році, але отримання деяких послуг у її межах ще можливе до 2025 року.
Зокрема, українці, які прибувають у Канаду уперше, можуть розраховувати на:
Однак зверніть увагу, що у межах CUAET більше не доступні аеропортовий трансфер і тимчасове проживання в готелях.
Для відвідування Канади українці тепер повинні оформлювати одну з типових віз - туристичну, гостьову або бізнес-візу.
Повідомляється, що усі типи віз вимагають стандартного пакета документів, що включає:
Зазначається, що попри завершення програми CUAET та припинення видачі посвідок на постійне проживання громадянам України, які мають родичів у Канаді, уряд країни продовжує підтримувати українців, які вже прибули в Канаду.
Там додали, що для новоприбулих українців будуть діяти загальні імміграційні вимоги.
Раніше ми розповідали про те, як Канада допомагає українським біженцям та які виплати для них там передбачені.
Також у нашому матеріалі ви можете дізнатися про те, чи можна залишитися у Канаді, якщо ваша віза вже не діє.
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